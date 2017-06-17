Вячеслав Малафеев: Надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с вратарями в сборной России перед началом Кубка конфедераций.

- Сейчас сложно сказать, кто из наших вратарей может достойно заменить Акинфеева через 4–5 лет — не знаю, сколько времени Игорь будет играть на высоком уровне. Но в данный момент не могу кого-то с ним сравнивать.

Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества. Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на «длинную дистанцию». Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь — это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного, - рассказал Малафеев.

Напомним, сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на турнире против новозеландцев. Игра состоится в Санкт-Петербурге.