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«Милан» ведет переговоры по трансферу Коноплянки

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Полузащитник сборной Украины Евгений Конплянка может перейти из «Шальке 04» в «Милан». 

По данным итальянских СМИ, представители россонери уже провели предварительный раунд переговоров по возможному переходу 27-летнего футболиста. 

Ранее сообщалось, что немецкий клуб выставил Коноплянку на трансфер после его резкой критики в адрес бывшего наставника команды Маркуса Вайнцирля.

Другим реальным претендентом на Коноплянку по-прежнему считается английский «Эвертон».

В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»

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