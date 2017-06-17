«Милан» ведет переговоры по трансферу Коноплянки

Полузащитник сборной Украины Евгений Конплянка может перейти из «Шальке 04» в «Милан».

По данным итальянских СМИ, представители россонери уже провели предварительный раунд переговоров по возможному переходу 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб выставил Коноплянку на трансфер после его резкой критики в адрес бывшего наставника команды Маркуса Вайнцирля.

Другим реальным претендентом на Коноплянку по-прежнему считается английский «Эвертон».

В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.