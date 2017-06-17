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Левон Аронян выиграл супертурнир в Ставангере, опередив Крамника и Карлсена

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В норвежском Ставангере завершился турнир Norway Chess, в котором приняли участие 10 ведущих гроссмейстеров планеты.

Не проигравший по ходу соревнования ни одной партии армянский шахматист Левон Аронян в заключительном, десятом туре сыграл черными вничью с американцем Уэсли Со. Этого результата ему хватило для того, чтобы удержать единоличное лидерство.

Второе и третье места на турнире разделили россиянин Владимир Крамник и еще один представитель США Хикару Накамура.

Неудачно выступили в Ставангере участники последнего матча за мировую корону. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен разделил 7-9 места (проиграв две партии на турнире и выиграв только одну). А Сергей Карякин замкнул турнирную таблицу, уступив Магнусу в личной встрече.

Результаты 9 тура. Каруана (США) – Накамура (США) - 1-0, Крамник (Россия) – Гири (Голландия) - 1-0, Со (США) – Аронян (Армения), Ананд (Индия) – Карлсен (Норвегия), Карякин (Россия) – Вашье-Лаграв (Франция) - ничьи.

Итоговое положение. 1. Аронян – 6 очков; 2-3. Крамник, Накамура – по 5; 4-6. Каруана, Гири, Со – по 4,5; 7-9. Карлсен, Ананд, Вашье-Лаграв – по 4; 10. Карякин – 3,5.

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