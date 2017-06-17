Евгений Ловчев: Кубок конфедераций покажет, жив ли наш футбол

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главной интриге стартующего сегодня Кубка конфедераций.

- До матча с венграми у сборной Черчесова, по сути, не проглядывался костяк. Об игре лучше вообще промолчу. Однако две последние встречи вселили оптимизм. Даже президент России Владимир Путин это отметил на «Прямой линии» - мол, с венграми и чилийцами неплохо сыграли. А наш главный тренер вообще сказал, что команда поднялась на новый «левел».

Поэтому мне в первую очередь интересно, как наша сборная будет играть на Кубке конфедераций? Какую команду слепил Черчесов? Не ложный ли это оптимизм? Жив ли наш футбол?