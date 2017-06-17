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Евгений Ловчев: Не ударит ли Питер в грязь лицом?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главной арене Кубка конфедераций, стадионе «Санкт-Петербург».

- Что беспокоит в первую очередь? Стадион «Санкт-Петербург». Столько вокруг его строительства было скандалов и шуму. Нет сомнений в том, что трибуны приведут в порядок, зрителям создадут максимум комфорта. А вот поле… «Зенит» считает, что стал заложником нового газона, потерял там очки, которых не хватило, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

На питерском стадионе ведь состоятся самые важные матчи – открытие турнира и финал. И если поле подкачает, то не исключаю, что англичане опять затянут до боли знакомую песню: «Отдайте чемпионат мира нам, у нас для этого все готово».

Голосование: Как завершится матч Россия - Новая Зеландия?

Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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