Евгений Ловчев: Не ударит ли Питер в грязь лицом?

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главной арене Кубка конфедераций, стадионе «Санкт-Петербург».

- Что беспокоит в первую очередь? Стадион «Санкт-Петербург». Столько вокруг его строительства было скандалов и шуму. Нет сомнений в том, что трибуны приведут в порядок, зрителям создадут максимум комфорта. А вот поле… «Зенит» считает, что стал заложником нового газона, потерял там очки, которых не хватило, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

На питерском стадионе ведь состоятся самые важные матчи – открытие турнира и финал. И если поле подкачает, то не исключаю, что англичане опять затянут до боли знакомую песню: «Отдайте чемпионат мира нам, у нас для этого все готово».