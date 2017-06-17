Федор Емельяненко: Хочу закончить бой с Митрионом красиво и победить досрочно
Источник: ТАССКомментарии
Российский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится в рамках промоушена Bellator.
- Конечно, я хочу завершить бой досрочно и победить красиво. Но не все зависит от меня, посмотрим, что противопоставит мне Мэтт Митрион. Но я изо всех сил буду стараться победить досрочно, - заявил Емельяненко.
Напомним, поединок Емельяненко - Митрион состоится 24 июня в Нью-Йорке.
40-летний
россиянин должен был провести бой против американца еще 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка
38-летний Митрион отказался от выхода на ринг из-за экстренной госпитализации. Бойцу удалили камни в почках.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически