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«Зенит» интересуется нападающим «Барселоны» Эль-Хаддади

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TMWКомментарии

Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, отыгравший минувший сезон на правах аренды за «Валенсию», может стать игроком «Зенита».

По информации TMW, российский клуб уже вступил в переговоры с «Барселоной» о трансфере 21-летнего испанца.

Ранее взять футболисту в аренду пытался «Реал Сосьедад», однако баскскому клубу не удалось прийти к соглашению с каталонцами.

В сезоне-2016/17 испанской примеры Мунир провел 34 матча. Он забил 6 мячей и сделал три голевые передачи.

В 2014 году Эль-Хаддади сыграл один матч за сборную Испании.

Напомним, новым главным тренером «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини. На этом посту он сменил Мирчу Луческу, который до сих пор не аннулировал свой контракт с российским клубом из-за разногласий в вопросе о получении денежной компенсации.

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