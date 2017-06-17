Евгений Ловчев: В финале Кубка конфедераций вижу Германию и Чили

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о фаворитах Кубка конфедераций.

- Еще на жеребьевке в Казани главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сказал, что привезет на Кубок конфедераций молодую команду, чтобы обкатать ее. Но даже в экспериментальном составе немцы – фавориты.

А сборную Чили мы могли недавно видеть на новом стадионе ЦСКА. И если бы судья засчитал чистый гол Видаля, то настроение у российских болельщиков было бы совсем другим. Вовсе не оптимистическим.

Меня потряс Алексис Санчес. Одним движением ноги отрезал наших защитников, забросив мяч им за спину. Высший пилотаж! Да, чилийцы потом проиграли в Румынии 2:3, не удержав перевес 2:0. Но ведь у них удалили капитана Меделя, поэтому в концовке они устали и пропустили два мяча. Тем не менее чемпион Южной Америки – команда экстра-класса.

В финале я вижу Германию и Чили, пусть они и попали в одну группу. А Португалию – не вижу.