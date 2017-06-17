Евгений Ловчев: Интересно, насколько аутсайдеры отстают от фаворитов?

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о соперниках на Кубке конфедераций.

- Хочется посмотреть, какова дистанция между записными фаворитами – а это сборные Германии, Чили, Португалии, Мексики и аутсайдерами. К ним я отношу Австралию, Новую Зеландию, Камерун (хоть он и чемпион Африки) и, увы, сборную России.

С немцами и чилийцами все понятно. А вот Португалия – команда-загадка. Да, чемпион Европы, да в ее составе мегазвезда Криштиану Роналду. Но на Евро-2016 во Франции португальцы лишь один раз победили в основное время. А в группе – вообще никого!

Смотрел на прошлой неделе товарищеский матч в Мельбурне Австралия – Бразилия. Насколько же беспомощно выглядели хозяева. Они были разгромлены 0:4. Ухитрились пропустить уже на восьмой (!) секунде. Дорогие мои, это ж не хоккей.

Не хочу давать прогноз на выступление сборной России. Но пока у нее статус аутсайдера. Давайте вспомним, когда она в последний раз побеждала на крупных турнирах. Пять лет назад – на Евро-2012 разгромила чехов, 4:1. А после, на том же Евро-2012, чемпионате мира в Бразилии и Евро-2016 были лишь ничьи и поражения. И очень мало поводов для радости.