Андре Уорд: Когда прессинг Ковалева не дает эффекта - он теряется в ринге

Чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Андре Уорд полагает, что у его будущего оппонента Сергея Ковалева есть существенный недостаток.

- Когда прессинг Ковалева не приносит эффекта - он теряется. Вы можете увидеть это в поединках с его участием. Они привык к соперникам, которые бегают от него, опасаются его ударной мощи, которая морально давит на оппонента, даже когда в ринге не происходит активных действий. Он не привык, когда с ним ведут бой на встречных курсах. Когда противник сам проявляет активность, - рассказал Уорд.

