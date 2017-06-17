Андре Уорд: Когда прессинг Ковалева не дает эффекта - он теряется в ринге
Чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Андре Уорд полагает, что у его будущего оппонента Сергея Ковалева есть существенный недостаток.
- Когда прессинг Ковалева не приносит эффекта - он теряется. Вы можете увидеть это в поединках с его участием. Они привык к соперникам, которые бегают от него, опасаются его ударной мощи, которая морально давит на оппонента, даже когда в ринге не происходит активных действий. Он не привык, когда с ним ведут бой на встречных курсах. Когда противник сам проявляет активность, - рассказал Уорд.
Ward: When Kovalev Can't Get You Out of There - He Fades https://t.co/40TcM6nY1L #boxing pic.twitter.com/uvaVVSpBr6— BoxingScene.com (@boxingscene) 17 июня 2017 г.
Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым
состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому
времени).
В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.