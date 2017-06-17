«Халл Сити» опроверг информацию о готовящемся переходе Якуповича в «Лестер»

«Халл Сити» официально опроверг информацию, согласно которой голкипер команды Элдин Якупович был близок к переходу в «Лестер».

- Вопреки сообщениям СМИ, наш клуб хотел бы заявить, что не получал никаких предложений по Элдину Якуповичу и ни с кем не договаривался о его переходе. Клуб объявит о всех трансферах при помощи официальных ресурсов, как только сделки будут оформлены, — говорится в сообщении на официальном сайте «тигров».

Контракт Якуповича с «Халл Сити» действует до 2018 года. Напомним, ранее швейцарский голкипер защищал цвета московского «Локомотива» (2006 - 2009).

«Халл Сити» проведет сезон-2017/18 в чемпионшипе под руководством бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

