Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулся
Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.
- Да, я завершил карьеру, был в отставке. Но люди захотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулся. Это настоящий вызов.
Конор - жесткий боец и настоящий чемпион. Обе стороны остались довольны условиями контракта. И я не могу дождаться момента, когда смогу снова выйти на ринг, - заявил Мэйвезер.
Mayweather: I Was Retired, Fans Wanted McGregor - I'm Back! https://t.co/8cbIkMn79L #boxing pic.twitter.com/ibUjV8IHhN— BoxingScene.com (@boxingscene) 17 июня 2017 г.
Напомним, поединок Флойда Мэйвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором по правилам бокса состоится в США 26 августа.
Последний бой с участием Мэйвезера прошел осенью 2015 года, когда он выиграл по очкам у соотечественника Андре Берто.