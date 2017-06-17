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День в истории: Алану Дзагоеву - 27!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории: Алану Дзагоеву - 27!

Сегодня исполняется 27 лет полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

Алан Дзагоев родился 17 июня 1990 года в Беслане.

С 2000 года выступал за детскую команду «Автодор-Юность» из Владикавказа. Впоследствии был приглашен в тольяттинский центр подготовки футболистов - Академию имени Коноплева.

Начал профессиональную карьеру в клубе «Крылья Советов-СОК» из Дмитровграда.

В середине ноября 2007 года Дзагоев вместе со своими одноклубниками Антоном Власовым и Дмитрием Рыжовым перешел в ЦСКА. За троих футболистов армейцы заплатили всего 360 тысяч долларов.

С тех пор Алан защищает цвета красно-синих. В составе команды он трижды становился чемпионом России и четыре раза завоевывал национальный Кубок. Уже в 2008 году Дзагоев дебютировал в сборной России. Он вошел в число лучших бомбардиров Евро-2012, забив на этом турнире три мяча.


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