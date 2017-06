Леонид Слуцкий: Англия - очень удобная и комфортная для жизни страна (видео)

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях от Англии и своего нового клуба.

- Англия - очень комфортная и удобная для жизни страна. Она немного похожа на Россию: очень дружелюбная, открытая, здесь всегда стараются помочь в трудной ситуации. Знаю, что должен в совершенстве выучить английский язык, если хочу работать в этой стране. Я изучал его по 8 часов в день в специальной частной школе. Это было тяжело, но такова была моя цель. А когда есть цель, то мне все дается легче...

Думаю, Англия - единственная в своем роде страна. Именно вы придумали футбол, и у вас лучшие во всем мире футбольные традиции. Конечно, АПЛ — лучшая лига мира на данный момент, и чемпионшип - тоже очень серьезный турнир. Здесь много хороших игроков, некоторые из них выступают за сборные своих стран. Возможно, чемпионшип даже входит в пятерку лучших лиг мира.

Я познакомился с историей города, знаю, что это культурная столица Англии. Некоторые из моих британских друзей присылали смс со словами: «О, лучше всех в Англии рыбу с картофелем фри готовят именно в Халле!», - рассказал Слуцкий.

🎥 | Leonid Slutsky on moving to England, learning the language, the city of Hull - and fish and chips! pic.twitter.com/0QfYCLZRKO