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Дани Алвес: Буффон останется Буффоном независимо от победы в Лиге чемпионов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес рассказал о легендарном голкипере клуба Джанлуиджи Буффоне.

- Буффон - настоящий профессионал. А Лига чемпионов, в конце концов — это просто один титул. Не думаю, что Буффон не станет игроком, который сотворил историю, только из-за отсутствия этого трофея в коллекции.

Он настоящая легенда, и статистика подтверждает это. Буффон всегда останется Буффоном.

«Реал» заслужил победу, а мы сыграли плохо. Матч отразил нынешнее положение дел - мы не заслуживали кубок Лиги Чемпионов, - заявил Алвес.

Напомним, Джанлуиджи Буффону пока ни разу не удалось выиграть самый престижный европейский кубковый турнир для клубов. В финале Лиги чемпионов-2016/17 «Ювентус» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.

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