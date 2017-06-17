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Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд и Сергей Ковалев выйдут на ринг уже через несколько часов
Андре Уорд и Сергей Ковалев выйдут на ринг уже через несколько часов

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.

1. Андре Уорд и Сергей Ковалев показали абсолютно идентичный результат на взвешивании в преддверии второго очного поединка, который состоится воскресным утром в Лас-Вегасе. 

2. Также стали известны некоторые финансовые аспекты предстоящего мегафайта. Промоутер американского чемпиона рэпер Джей-Z снова не поскупился на гонорар своему подопечному, а вот выручка российского боксера напрямую будет зависеть от коммерческого успеха предприятия.

3. Предшественник Уорда на первой строчке рейтинга Pound-for-Pound Флойд Мэйвезер-младший рассказал о мотивах своего возвращения на ринг ради встречи со звездой ММА Конором Макгрегором. Как и следовало ожидать, причина тому - деньги, деньги и еще раз деньги. 

4. «Зенит» нынешним летом может усилить группу атаки молодым форвардом «Барселоны» Муниром Эль-Хаддади. Прошлый сезон испанец арабского происхождения отыграл за «Валенсию» на правах аренды.

5. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в восторженных тонах отозвался о Британии и об английском футболе. Поможет ли такая открытость и дружелюбие новому наставнику «Халл Сити» в работе с командой?

6. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев полагает, что в финале Кубка конфедераций-2017 сойдутся сборные Германии и Чили.

7. А бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что сборная России пройдет первую настоящую проверку на прочность только во встрече с португальцами.

8. Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев заключил контракт с «Ростовом». В новом сезоне оборонительные порядки южан изменятся до неузнаваемости.

9. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, отметившийся скандальным демаршем в «Шальке 04», может продолжить карьеру в «Милане». Едва ли в сложившихся обстоятельствах 27-летний футболист может мечтать о большем.

10. Победителем одного из самых сильных по составу участников турниров за всю историю шахмат, который проходил в норвежском Ставангере, стал армянский гроссмейстер Левон Аронян. В числе прочих ему удалось опередить действующего обладателя мировой короны Магнуса Карлсена и двух экс-чемпионов мира - Вишванатана Ананда и Владимира Крамника.

Именинник дня: Сегодня исполняется 27 лет одному из лидеров ЦСКА Алану Дзагоеву

Событие дня: Сегодня сборная России проведет стартовый матч на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии. Текстовая трансляция встречи начнется в 18:00 по московскому времени. 

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