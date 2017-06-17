Леся Цуренко: Мне очень нравится турнир в Хертогенбоше, приезжаю сюда почти каждый год

37-я ракетка мира Леся Цуренко прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:1) в полуфинале турнира WTA Ricoh Open в Хертогенбоше.

«Матч получился очень хорошим для меня, – сказала Цуренко. – Мне повезло, что я смогла удержать все свои подачи. На траве это очень важно. Я хорошо знаю ее (Младенович), так что просто старалась показать свою игру и быть настолько агрессивной, насколько могла. Думаю, это сработало.

Мне очень нравится этот турнир. Я приезжаю сюда каждый год и получаю удовольствие от пребывания здесь. Мне нравятся люди и природа, и организация здесь очень-очень хорошая», – приводит слова Цуренко официальный сайт WTA.

В полуфинале соперницей Цуренко станет Анетт Контавейт из Эстонии.