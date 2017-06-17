Федор Емельяненко: Для бойцов очень важны деньги

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что его возвращение в спорт не стало возможным лишь из-за денег.

«Я вернулся вовсе не из-за высоких гонораров, я боец. Однако для любого спортсмена играют роль деньги, потому что нужно содержать семью, оплачивать тренировки и тому подобное. Разумеется, когда выбираем соперника, то ищем тот вариант, у которого финансовые условия наилучшие», - цитирует Емельяненко Sherdog.

Напомним, поединок Емельяненко - Митрион состоится 24 июня в Нью-Йорке.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца еще 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от выхода на ринг из-за экстренной госпитализации. Бойцу удалили камни в почках.