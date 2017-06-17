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«Амкар» подтвердил подписание контракта с Сиваковым

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Защитник Михаил Сиваков стал игроком «Амкара», сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 29-летний игрок обороны завершал в «Оренбурге», в составе которого провел 14 матчей премьер-лиги.

Ранее Сиваков играл в БАТЭ, «Кальяри», «Пьяченце», «Висле» (Краков), «Зюлте-Варегем», «Гомеле», «Черноморце» (Одесса), «Габале» и «Заре» (Луганск).

В составе БАТЭ Сиваков четыре раза выигрывал чемпионат Белоруссии (2006, 2007, 2008, 2012, 2013), а вместе с «Вислой» стал чемпионом Польши.

«Мы рады видеть Михаила в «Амкаре», – прокомментировал подписание контракта с новичком исполнительный директор клуба Денис Маслов. – Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой.

У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже».

Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее».

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