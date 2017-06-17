Жоан Лапорта: Гвардиола сможет добиться успеха в «Сити»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил свою поддержку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Если в Манчестере его поддержат, то он сделает большие дела. Он победитель по своей сути и никогда не будет прятаться. Он доволен всем в своей команде и вовсю думает, как сделать ее еще лучше. Мне кажется, что Пеп сможет достичь поставленных перед ним целей. Посмотрите, как лучше стали работать с мячом игроки после его прихода, но еще много работы предстоит команде. Ему нужны подходящие игроки, которые впишутся у его схему» - цитирует Лапорту Goal.

Напомним, в прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы занял третье место в чемпионате Англии.