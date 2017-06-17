Павел Колобков: Переговоры по поводу телеправ на ЧМ будут сложными, но все договорятся

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о переговорах по поводу телеправ на чемпионат мира-2018.

- Кубок конфедераций - очень сложный проект. Нужно очень внимательно относиться к срокам, все делать вовремя, потому что из-за несоблюдения сроков возникают проблемы. Вот вроде все сделано, а тут раз – и поле нужно переделывать. Думаю, что к чемпионату мира готовиться уже будет проще, потому что все стадионы должны быть сданы к концу года. Но, конечно, организовать чемпионат мира сложнее, чем Олимпиаду, потому что здесь задействовано много городов. Надеюсь, у нас все получится.



- Тяжело проходили переговоры по телеправам. Вмешивались ли вы в этот процесс и есть ли вероятность, что не покажут ЧМ?

- Это рынок, поэтому процесс тяжелых переговоров – это совершенно нормально. Мы в этот процесс не вмешивались, но хорошо, что все завершилось положительно. На чемпионате мира будет такой же сложный процесс, но я думаю, все договорятся, - передает слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Первый матч турнира между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.

Чемпионат мира пройдет в России летом 2018 года.