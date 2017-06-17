Андре Силва: Роналду настроен очень решительно

Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал о настрое партнера Криштиану Роналду на Кубок конфедераций.

«Насколько я вижу – он очень серьезно настроен сыграть за сборную на высочайшем уровне. Я всегда хотел сыграть с ним в паре и вот воя мечта сбылась. Я стараюсь учиться у него, ведь он – лучший игрок планеты прямо сейчас. Как мне кажется, такая плотная совместная работа благоприятно скажется на итоговом результате», - цитирует Силву Goal.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.