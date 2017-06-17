Россия уже встречалась с Новой Зеландией
Сегодня в матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало встречи – в 18.00 (мск).
Отметим, что история противостояния этих сборных насчитывает всего один матч. На чемпионате мира 1982 года сборная СССР разгромила Новую Зеландию – 3:0. Отличились Гаврилов, Блохин и Балтача.
Напомним, Кубок конфедераций стартует сегодня и продлится до 2 июля.
Матч
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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