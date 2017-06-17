Россия уже встречалась с Новой Зеландией

Сегодня в матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало встречи – в 18.00 (мск).

Отметим, что история противостояния этих сборных насчитывает всего один матч. На чемпионате мира 1982 года сборная СССР разгромила Новую Зеландию – 3:0. Отличились Гаврилов, Блохин и Балтача.

Напомним, Кубок конфедераций стартует сегодня и продлится до 2 июля.