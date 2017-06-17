Джузеппе Маротта: «Ювентус» отказал «Челси» в продаже Сандро

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал работе клуба на трансферном рынке.

«Из Лондона пришло очень хорошее предложение, «Челси» захотел купить Алекса Сандро, однако мы отказали им. Но сегодня такое время, что футболист с агентом и сами могут распорядиться своими делами.

Также мы рассматривали покупку Дугласа Косты из «Баварии», сейчас идут переговоры с его агентом. Однако, мы должны придти к компромиссу по стоимости игрока», - цитирует Маротту Corriere della Sera.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» не желает продавать Сандро дешевле, чем за 70 миллионов евро.