Павел Колобков: На некоторых строящихся к ЧМ стадионах мы увидим матчи до конца года

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о готовности стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

- Вы сказали, что стадионы к ЧМ будут готовы к концу года. У нас уже есть одна арена, которую построили к концу года, но потом полгода на ней нельзя было играть. Так будет со всеми?

- Думаю, матчи чемпионата России на некоторых стадионах мы увидим еще до конца этого года. Я был на всех, и поражен, как все укладываются в срок. А по поводу того стадиона, на который вы намекаете, вы были на нем? Видели, насколько это сложный инженерный и архитектурный проект? Конечно, требуются доработки.



- Самый сложный проект стадиона выбрали, изначально понимая, что можно будет наворовать. Вы как государственный чиновник не считаете, что нужно вернуть деньги пенсионерам, которые у них отобрали при строительстве стадиона?

- Я не прокурор. Я в своей квартире делаю ремонт, и там тоже не всегда получается краску подобрать правильно или сделать так, чтобы дверь закрывалась с первого раза. А стадион сложнее, чем квартира. Да, бывают технические ошибки, что и произошло при выборе газона, например. Но при этом со спортивной точки зрения я рад строительству такого стадиона, - передает слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, стадионы к чемпионату мира-2018 строятся в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Москве («Лужники»).

Еще четыре стадиона - «Санкт-Петербург», «Фишт», «Открытие Арена» и «Казань Арена» уже принимают официальные матчи. На этих аренах пройдут игры Кубка конфедераций-2017.