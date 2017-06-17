Пол Джордж: «Индиана» доставит проблемы «Кливленду»

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж выразил уверенность, что в случае усиления состава его команда составит конкуренцию «Кливленд Кавальерс» в Восточной конференции.

«Мне кажется, что мы близки к этому. Потому что мы в прошлом плей-офф сражались с «Кавальерс» лучше всех остальных и могли выиграть серию. Однако текущего состава недостаточно для больших дел», - цитирует Джорджа ESPN.

Напомним, что «Пэйсерс» в первом раунде плей-офф НБА уступили «Кавальерс» со счетом 0-4.