Юрий Калитвинцев: «Динамо» предстоит много работать
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о победе в контрольном матче над болгарским «Черноморцем».
«Получился хороший матч. Мы увидели то, что ожидали. Важно, что соперник оказался боевитым, это позволило нам получить массу информации для анализа. Именно это и требовалось в конце сбора. Знаем, куда двигаться дальше, работы еще непочатый край. Я доволен отношением ребят к делу, объемом выполненной работы, все выполнили свои задания. Что касается качества игры, то о нем будем говорить на другом этапе подготовки», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».
Товарищеский матч
Балчик (Болгария)
«Динамо» (Москва, Россия) – «Черноморец» (Балчик, Болгария) – 2:0
Голы: Панченко, 52, с пенальти, Соснин, 69.