Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций

Министр спорта России Павел Колобков рассказал об оценке представителей ФИФА готовности страны к Кубку конфедераций.

«Для России это огромный праздник. Если говорить о готовности, то она стопроцентная. Проект очень сложный, комплексный, но мы полностью удовлетворены подготовкой.

Главное – готовность положительно оценивают представители ФИФА. Вы сами видели, какое положительное отношение к мероприятиям, которые мы проводим. У нас никогда не было подобного мероприятия. Даже Олимпиада в этом плане попроще: там один город, два кластера.

Говоря о коллегах, готовность в Бразилии была гораздо меньше, чем в России. ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций», – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповвом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Матч Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча