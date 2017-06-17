Эден Азар: Надеюсь, что в следующем сезоне вновь стану чемпионом

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился своими ожиданиями от нового сезона.

«Надеюсь, что в следующем сезоне вновь испытаю это чувство – быть чемпионом.Также нужно стремиться вновь стать лучшим игроком чемпионата. Очевидно, титул чемпионов – само собой разумеющееся, а награду лучшему игроку – придет сама собой. В «Челси» у нас настоящая семья, я тут много лет и мне все нравится. Ведь «Челси» - один из лучших клубов мира», - цитирует Азара The Independent.

Напоминаем, что в прошлом сезоне «Челси» выиграл чемпионат Англии, а Азар был признан лучшим игроком года.