Коджаман назначен главным тренером «Фенербахче»
Источник: ФК «Фенербахче»Комментарии
Новым главным тренером турецкого «Фенербахче» назначен Айкут Коджаман.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом заключен на два года.
В прошлом сезоне команду возглавлял Дик Адвокат, с которым «канарейки» заняли третье место в чемпионате.
Коджаман уже трудился в «Фенербахче» в сезонах 2010 – 2013.
Также специалист руководил такими клубами, как «Истанбулспор», «Малатьяспор», «Коньяспор» и «Анкараспор».
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