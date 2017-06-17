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Коджаман назначен главным тренером «Фенербахче»

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Новым главным тренером турецкого «Фенербахче» назначен Айкут Коджаман.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом заключен на два года.

В прошлом сезоне команду возглавлял Дик Адвокат, с которым «канарейки» заняли третье место в чемпионате.

Коджаман уже трудился в «Фенербахче» в сезонах 2010 – 2013.

Также специалист руководил такими клубами, как «Истанбулспор», «Малатьяспор», «Коньяспор» и «Анкараспор».

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