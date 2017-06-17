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Екатеринбургский экипаж - лидер квалификации чемпионата Европы по ралли

Источник:  Znak.comКомментарии

Екатеринбургский экипаж возглавляет таблицу после квалификации на чемпионате Европы по ралли, который проходит в Кипре.  

«Сегодня была свободная практика и квалификация. По ее результатам мы заняли первое место в своем классе. Вот такое у нас тут «российское доминирование» по результатам первого дня. Мы опередили местного пилота на одну секунду — это очень хорошее достижение. То, что пока занимаем лидирующие позиции, — приятно. Дорога очень тяжелая. Греция и Кипр — самые жесткие гонки в этом сезоне. Постараемся в ущерб скорости проявить надежность и получить очки за финиш», - приводит слова пилота команды Сергея Ременника Znak.

Следующие этапы ралли будут проходить в Польше, Чехии, Италии и Латвии.

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