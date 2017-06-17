«Зенит» намерен купить форварда «Барселоны»

«Зенит» начал переговоры с «Барселоной» о переходе форварда Мунира Эль-Хаддади, сообщает Lenta.ru.

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что игрок сумеет усилить атакующую линию «Зенита». При этом представители российского клуба уже вышли на связь с ближайшим окружением Эль-Хаддади.

21-летний испанец провел минувший сезон в аренде в «Валенсии». В 33 матчах примеры на счету Эль-Хаддади шесть голов и пять голевых передач.

Отметим, что в составе «Барселоны» форвард забил десять голов в 45 матчах.

Альтернативой Эль-Хаддади может стать форвард киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес.

Напомним, 1 июня Манчини возглавил «Зенит», сменив румынского специалиста Мирчу Луческу.