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Артур Нигматуллин: Пришел в «Амкар» из-за Гаджиева

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о причинах своего перехода в «Амкар».

«Да, мне поступали предложения от других клубов премьер-лиги, но, думаю, о них уже не стоит говорить. «Амкар» сделал мне наиболее конкретное предложение. Это была одна из причин моего перехода. Но главная причина – это тренерский штаб клуба. Гаджи Муслимовича знаю ещё по работе в нижегородской «Волге».

Хорошо знаю тренера вратарей Владимира Алексеевича Сычева. Возможность тренироваться под началом таких специалистов – одна из причин перехода в «Амкар». К тому же в составе «Амкара» у меня много знакомых ребят. С некоторыми раньше пересекался в различных командах. Внутреннее чувство подсказало, что я смогу в «Амкаре» прогрессировать как игрок. Переход в «Амкар» для меня – это, несомненно, шаг вперед», — цитирует Нигматуллина пресс-служба «Амкара».

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