Павел Колобков: Уверен, что россияне увидят по ТВ матчи чемпионата мира

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что жители России смогут смотреть матчи домашнего чемпионата мира по телевизору.

«Телеправа – это большой и дорогой рынок. Понятно, что владельцы прав хотят получить побольше денег, покупатели торгуются, это обычный процесс. Мы в этот вопрос не вмешиваемся, потому что это вопрос переговоров между телеканалами и ФИФА. Рад, что болельщики смогут увидеть Кубок в бесплатных трансляциях наших телеканалов. Уверен, что и в 2018 году наши телеканалы смогут договориться и вся наша страна увидит прямые трансляции матчей домашнего чемпионата мира», - приводит слова Колобкова «Деловой Петербург».

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.