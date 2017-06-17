«Реал» может наложить вето на переход Мораты
Источник: ASКомментарии
«Реал» может заблокировать трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает AS, руководство мадридского клуба может пойти на такой шаг после слов Криштиану Роналду о том, что он может покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Мората уже согласовал личный контракт с «МЮ».
В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
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