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«Реал» может наложить вето на переход Мораты

Источник:  ASКомментарии

«Реал» может заблокировать трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба может пойти на такой шаг после слов Криштиану Роналду о том, что он может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Мората уже согласовал личный контракт с «МЮ».

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах. 

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