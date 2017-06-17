«Реал» может наложить вето на переход Мораты

«Реал» может заблокировать трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба может пойти на такой шаг после слов Криштиану Роналду о том, что он может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Мората уже согласовал личный контракт с «МЮ».

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.