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Ван Перси может перейти в «Фейеноорд»

Источник:  FR12Комментарии

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может стать игроком «Фейеноорда».

Как сообщает fr12.nl, голландскому клубу интересен нападающий, который уже играл в команде с 1996 по 2004 год.

«Разумеется, мы заинтересованы в Робине, у него огромный игровой опыт и это положительно сказалось бы на развитии молодых игроков. Мы следим за ситуацией», - сказал наставник «Фейеноорда» Джованни ванн Бронкхорст.

В прошедшем сезоне ван Перси провел 35 матчей, забил 14 голов и отдал четыре голевых передачи.

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