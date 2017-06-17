Российские шпажистки вышли в полуфинал командного турнира чемпионата Европы
Источник: Газета.RuКомментарии
Женская сборная
России вышла в полуфинал в командных соревнованиях по шпаге на чемпионате
Европы в Тбилиси, сообщает «Газета.Ru».
В 1/8 финала Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк нанесли поражение соперницам из Грузии. Сборная России одержала победу с общим счетом 45:19.
В ¼ финала российская команда встречалась с Германией и была сильнее со счетом 45:33.
В ½ финала соперником сборной России станет Румыния, которая одержала победу над Украиной.
Тбилиси (Грузия)
Чемпионат Европы
Женщины
Шпага
Командное
соревнование
1/8 финала
Россия – Грузия – 45:19
¼ финала
Россия – Германия –
45:33
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