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Российские шпажистки вышли в полуфинал командного турнира чемпионата Европы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Женская сборная России вышла в полуфинал в командных соревнованиях по шпаге на чемпионате Европы в Тбилиси, сообщает «Газета.Ru».

В 1/8 финала Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк нанесли поражение соперницам из Грузии. Сборная России одержала победу с общим счетом 45:19.

В ¼ финала российская команда встречалась с Германией и была сильнее со счетом 45:33.

В ½ финала соперником сборной России станет Румыния, которая одержала победу над Украиной.

Тбилиси (Грузия)

Чемпионат Европы

Женщины

Шпага

Командное соревнование

1/8 финала

Россия – Грузия – 45:19

¼ финала

Россия – Германия – 45:33

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