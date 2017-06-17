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Дмитрий Богаев: Жду много шуток от Дзюбы. Он просто так от меня не отстанет

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Богаев поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.

– Очень рад вернуться в родной клуб, долго этого ждал. Рад, что снова оказался в «Зените». Как только появилось предложение, сразу согласился.

– Какие ощущения после первой тренировки под руководством Манчини?
– Манчини – очень сильный специалист, который выиграл много трофеев. Тренировки у него интересные. Ждал с нетерпением, когда они начнутся.

– Вы находитесь в хороших отношениях с Артемом Дзюбой. Как представляете себе вашу встречу?
– Будет много подколов и шуток. Он просто так от меня не отстанет. Сбор будет веселый, – сказал Богаев в эфире «Зенит ТВ».

Напомним, Богаев заключил контракт с «Зенитом» на три сезона. В сезоне-2016/17 воспитанник петербургского клуба выступал за «Тосно», в составе которого провел 24 матча. Команда из Ленинградской области заняла второе место и впервые в своей истории вышла в РФПЛ.

Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На этом посту он сменил Мирчу Луческу, под руководством которого петербургский клуб занял третье место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей «Андерлехту».

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