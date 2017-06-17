Павлович обошел Емельяненко в рейтинге лучших тяжеловесов мира

читайте также

Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первый Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.

Шлеменко занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов мира, Биспинг - первый Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.

Федор Емельяненко: Всегда стараюсь завершить поединок досрочно, победить красиво Российский спортсмен ответил на несколько вопросов журналистов.

Андрей Орловский: Я должен доказать фанатам, что еще не сдулся В интервью перед схваткой Орловский пообещал своим фанатам, что выложится на все сто процентов в октагоне.

Федор Емельяненко: Для бойцов очень важны деньги Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что его возвращение в спорт не стало возможным лишь из-за денег.

Федор Емельяненко: Хочу закончить бой с Митрионом красиво и победить досрочно Российский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится в рамках промоушена Bellator.

Абдул-Азиз Абдулвахабов: Думаю, уже в сентябре буду в форме и готов к возвращению Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о своем восстановлении после травмы.

Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111 «Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.

Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульным Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.

Андрей Орловский — Марчин Тыбура. Прогноз «Советского спорта» В субботу в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111. В рамках бойцовского шоу белорус Андрей Орловский сразится против поляка Марчина Тыбуры.

Определились финалисты турнира PRIME SELECTION-2017 На завершившемся в Краснодаре пятом этапе международного турнира PRIME SELECTION-2017 определились финалисты проекта в весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77 и 100 кг.

M-1 Challenge 81. Евлоев сразится против Витрука 22 июля состоится традиционный грандиозный ежегодный турнир M-1 Challenge 81 «Битва в Горах», приуроченный к празднованию 25-летия Республики Ингушетия.

Состояние Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя, стабилизировалось Гога Шаматава ночью был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики констатировали угрозу жизни спортсмена.

Состояние попавшего в реанимацию бойца ММА Шаматавы стабилизировалось Состояние российского бойца смешанных единоборств Гоги Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира, стабилизировалось.

Александр Шлеменко: Харитонов отправит Сокуджа в нокаут Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80.

Александр Шлеменко: Харитонов сделал правильные выводы из поражения от Айялы Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в преддверии поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80 заявил, что его соотечественник сделал правильные выводы из своего поражения от американца Джеви Айялы за 16 секунд.

Виталий Минаков: Мое возвращение в Bellator? Статус наших отношений с руководством постоянно меняется Непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал о своих планах на будущее.

Виталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мира Непобежденный российский боец смешанного стиля – о предстоящем поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Российский боец ММА доставлен в реанимацию в день титульного боя 25-летний российский боец, чемпион Европы Гога Шаматава 15 июня должен был встретиться в бою за титул чемпиона мира с бразильцем Реймисон Бруно Соуза де Оливейра в Краснодаре на турнире PRIME SELECTION-2017.