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Павлович обошел Емельяненко в рейтинге лучших тяжеловесов мира

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.

На данный момент Павлович занимает 27-ю строчку. Таким образом, он обошел Федора Емельяненко, который расположился на 28-м месте.

Лучший в рейтинге, по-прежнему, чемпион UFC Стипе Миочич. Лучший из россиян — Александр Волков, который также выступает в UFC.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-10-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

... 12. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)
16. (+3). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
25. (0). Иван Штырков (Россия, 10-0)
26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
27. (+7). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
28. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
30. (-1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
32. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)
40. (0). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)
47. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
48. (+17). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
60. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
64. (-13). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
68. (+2). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
73. (NEW). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
76. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
92. (-40). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

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Сергей Ващенко
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