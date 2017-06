Шлеменко занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов мира, Биспинг - первый

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.

На данный момент россиянин занимает 17-е место в своем дивизионе (средний вес). Это лучший показатель среди бойцов постсоветского пространства.

По-прежнему лидирует в рейтинге чемпион UFC британец Майкл Биспинг.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

3. Люк Рокхолд (США, 15-3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)

5. Роберт Уиттакер (Австралия, 18-4)

6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

7. Крис Уайдман (США, 13-3)

8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

9. Дэвид Бранч (США, 21-3)

10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...17. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)

23. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

33. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

44. (-1). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)

46. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 7-0)

52. (+5). Алексей Буторин (Россия, 12-1)

59. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

66. (NEW). Артур Астахов (Россия, 15-5)

73. (NEW). Михаил Колобегов (Россия, 12-3)

75. (+5). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)

77. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 12-1)

85. (+4). Артем Фролов (Россия, 9-0)

88. (-7). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

91. (NEW). Олег Оленичев (Россия, 9-4)

96. (NEW). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)