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Шлеменко занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов мира, Биспинг - первый

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.

На данный момент россиянин занимает 17-е место в своем дивизионе (средний вес). Это лучший показатель среди бойцов постсоветского пространства.

По-прежнему лидирует в рейтинге чемпион UFC британец Майкл Биспинг.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)
3. Люк Рокхолд (США, 15-3)
4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)
5. Роберт Уиттакер (Австралия, 18-4)
6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)
7. Крис Уайдман (США, 13-3)
8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
9. Дэвид Бранч (США, 21-3)
10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...17. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)
23. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
33. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
44. (-1). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)
46. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 7-0)
52. (+5). Алексей Буторин (Россия, 12-1)
59. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
66. (NEW). Артур Астахов (Россия, 15-5)
73. (NEW). Михаил Колобегов (Россия, 12-3)
75. (+5). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)
77. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 12-1)
85. (+4). Артем Фролов (Россия, 9-0)
88. (-7). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
91. (NEW). Олег Оленичев (Россия, 9-4)
96. (NEW). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)

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