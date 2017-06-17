Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первый
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.
Лидирует в рейтинге ирландец Конор Макгрегор, который является чемпионом UFC. Американец Тони Фергюсон расположился на третьем месте.
1.
Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)
6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
7. Майкл Чендлер (США, 16-3)
8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
9. Энтони Петтис (США, 19-6)
10. Кевин Ли (США, 15-2)
…19.
(0).
Рустам Хабилов (Россия, 21-3)
26. (+1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)
31. (0). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
40. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)
42. (0). Ислам Махачев (Россия, 14-1)
44. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)
45. (0). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)
46. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
50. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
64. (+2). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)
77. (-5). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
79. (+1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
80. (-1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
86. (0). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
93. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)
96. (NEW). Шамиль Завуров (Россия, 32-5-1)