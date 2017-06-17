Джонсон — лучший боец ММА вне весовых категорий, Макгрегор — на седьмом месте
Американец Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшей весовой категории, продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.
На втором месте расположился представитель США Даниэль Кормье (полутяжелый вес), на третьем его соотечественник Джон Джонс (полутяжелый вес).
Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор расположился на седьмой строчке.
1.
Деметриус Джонсон (США)
2. Даниэль Кормье (США)
3. Джон Джонс (США)
4. Стипе Миочич (США)
5. Макс Холлоуэй (США)
6. Тайрон Вудли (США)
7. Конор Макгрегор (Ирландия)
8. Майкл Биспинг (Великобритания)
9. Коди Гарбрандт (США)
10. Йоэль Ромеро (Куба)
11. Джозеф Бенавидес США)
12. Жозе Алдо (Бразилия)
13. Фабрисио Вердум (Бразилия)
14. Стивен Томпсон (США)
15. Демиан Майя (Бразилия)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
1.
Джоанна Еджейчик (Польша)
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Ракель Пеннингтон (США)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)