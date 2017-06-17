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Тотти остается работать в «Роме»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти решил остаться в «Роме» и занять административную должность.

Как сообщает Corriere dello Sport, Тотти будет звеном между игроками и руководством римского клуба. Контракт у нападающего истекает 30 июня.

Отметим, что ранее бывший капитан заявлял о намерении продолжить игровую карьеру, а президент «Ромы» называл чемпионат MLS приоритетным вариантом для Тотти.

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