Савичев стал первым новичком «СКА-Хабаровска»

Полузащитник Константин Савичев подписал контракт со «СКА-Хабаровском».

Предыдущие шесть с половиной лет 23-летний игрок провел в системе «Спартака», где молодежную команду и «Спартак-2».

За два сезона в ФНЛ Савичев провел 64 матча и забил шесть голов. До этого на его счету семь голов в 54 матчах второго дивизиона.

Отметим, что Савичев, перешедший в «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента, стал первым новичком дебютантов премьер-лиги.

Также клуб объявил о продлении контракта с полузащитником Максимом Казанковым. 30-летний игрок в минувшем сезоне забил шесть голов в 29 матчах ФНЛ.

Добавим, что «СКА-Хабаровск» продолжает сбор в подмосковном Кратове, в рамках которого сыграет с «Уфой» (22 июня) и «Долгопрудным» (26 июня).

Таблица трансферов РФПЛ