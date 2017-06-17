Даль Зотто: Сборной Бразилии нужно играть лучше

Главный тренер сборной Бразилии по волейболу Ренан Даль Зотто подвел итоги победного матча с командой Болгарии и поделился ожиданиями от матча с Аргентиной.

«Мы вышли на паркет очень настроенными, прекрасно понимая, что это впервые, когда у нас оптимальный состав. Нам нужно было побеждать, поскольку финальный этап уже близко и нужно прибавлять.

Матч с Аргентиной? Будет тяжело, тут нет фаворитов. Нам нужно показать максимум и добыть нужные очки», - цитирует Даль Зотто официальный сайт FIVB.

Сборная Бразилии победила Болгарию со счетом 3:0 в первом туре этапа Мировой лиги в Кордобе.

Матч Аргентина – Бразилия состоится 18 июня.