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Сын Андрея Тихонова перешел в «Крылья Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Сын главного тренера «Крылья Советов» Андрея Тихонова бывший защитник «Енисея» Михаил Тихонов стал игроком самарского клуба.

«Михаил является одним из самых перспективных молодых российских игроков. Он хорошо показал себя на тренировках с нашей командой. Его потенциал заметен. Ждем от Михаила грамотной и зрелой игры, которую в свое время показывал в Самаре его отец», – приводит официальный сайт волжан слова заместителя генерального директора Зураба Циклаура.

В прошедшем сезоне Тихонов провел семь матчей.

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