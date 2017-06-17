Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатов
Генеральный директор ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.
- Бюджет «Динамо» будет реалистичным и экономически обоснованным, - сказал Сергей Федоров. - Но при этом вполне достаточным для достижения высоких спортивных результатов. В настоящее время ведётся индивидуальная работа с игроками и тренерами, обсуждение условий контрактов. Вместе с тренерским штабом Владимира Воробьева мы начинаем подготовку к сезону.
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