Перед матчем Германия - Австралия почтят память Гельмута Коля

Немецкий футбольный союз направил запрос в ФИФА по поводу проведения минуты молчания перед матчем Германия – Австралия в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле.

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера с 1982 по 1998 год.

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Календарь сборной Германии на групповом этапе Кубка конфедераций:

19.06 Австралия – Германия. 18:00, Сочи

22.06 Германия – Чили. 21:00, Казань

25.06 Германия – Камерун. 18:00, Сочи