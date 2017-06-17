Перед матчем Германия - Австралия почтят память Гельмута Коля
Источник: Федерация футбола ГерманииКомментарии
Немецкий футбольный союз направил запрос в ФИФА по поводу проведения минуты молчания перед матчем Германия – Австралия в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле.
Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера с 1982 по 1998 год.
Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Календарь сборной Германии на групповом этапе Кубка конфедераций:
19.06 Австралия – Германия. 18:00, Сочи
22.06 Германия – Чили. 21:00, Казань
25.06 Германия – Камерун. 18:00, Сочи
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