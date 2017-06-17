Российские саблисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная
России по фехтованию вышла в полуфинал в командных соревнованиях по сабле на
чемпионате Европы в Тбилиси.
В ¼ финала российская команда в составе Владислава Позднякова, Камиля Ибрагимова, Дмитрия Даниленко и Алексей Якименко нанесла поражение сборной Украины (45:29).
Следующим соперником сборной России станет сборная Венгрии, которая была сильнее Франции (45:41). В другом полуфинале встретятся Италия и Германия.
Добавим, что сборная России была освобождена от первого круга.
Тбилиси (Грузия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Сабля
Командное
соревнование
¼ финала
Россия – Украина –
45:29
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