Генеральный директор «Ювентуса»: Верратти в Турине не будет

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб не интересуется полузащитником «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

«Мы тщательно взвесили все минусы и плюсы. Теперь мы можем уверенно заявить, что покупать мы Верратти не будем. Запрашиваемые 100 миллионов евро за него – слишком неоправданная цена», - цитирует Маротту Football Italia.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Верратти в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 42 матча, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.